В Хабаровске самосвал столкнулся с поездом

В Хабаровске транспортная прокуратура проводит проверку по факту ДТП в районе улицы Сидоренко. 5 августа на регулируемом переезде на путях необщего пользования в районе улицы Сидоренко в городе Хабаровске произошло столкновение грузового автомобиля с грузовым поездом, сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура.