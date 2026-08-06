В Хабаровске самосвал столкнулся с поездом

В Хабаровске транспортная прокуратура проводит проверку по факту ДТП в районе улицы Сидоренко. 5 августа на регулируемом переезде на путях необщего пользования в районе улицы Сидоренко в городе Хабаровске произошло столкновение грузового автомобиля с грузовым поездом, сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура.
«По предварительным данным, водитель грузовика выехал на запрещающий сигнал светофора перед приближающимся составом», — говорится в сообщении.
Пострадавших нет, размер ущерба устанавливается.
Хабаровской транспортной прокуратурой организована проверка соблюдения требований законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, в ходе которой в числе прочего будет дана оценка состоянию железнодорожного переезда.
При наличии оснований будет принят комплекс мер прокурорского реагирования.