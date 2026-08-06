Шкуру тигра нашли на берегу реки в Приморье, возбуждено уголовное дело

В Дальнереченске Приморского края полиция возбудила уголовное дело по факту незаконной добычи шкуры амурского тигра, занесённого в Красную книгу России. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Приморскому краю.
По данным ведомства, в дежурную часть МО МВД России «Дальнереченский» поступило сообщение об обнаружении шкуры тигра в окрестностях села Каменушка на берегу реки Малая Уссурка. На место происшествия направили следственно‑оперативную группу, которая осмотрела территорию, изъяла шкуру и передала её специалистам для проведения экспертизы.
Как уточнили в полиции, дознаватель МО МВД России «Дальнереченский» возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 258.1 УК РФ. Речь идёт о незаконной добыче, содержании, приобретении, хранении, перевозке, пересылке и продаже особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, относящихся к видам, занесённым в Красную книгу Российской Федерации.
Амурский тигр, шкура которого обнаружена на берегу Малой Уссурки, включён в Красную книгу как особо охраняемый вид, а его незаконная добыча квалифицируется как тяжкое преступление. В УМВД по Приморскому краю отмечают, что уникальный рисунок полос на теле тигра сохраняется на коже и может использоваться специалистами при экспертизе для установления индивидуальных особенностей конкретного животного.
Сотрудники полиции сейчас проводят комплекс оперативно‑розыскных мероприятий, направленных на установление лиц, причастных к незаконной охоте и разделке амурского тигра. В рамках расследования дознаватели и оперативники анализируют обстоятельства появления шкуры на берегу реки, проверяют возможные места браконьерского промысла и отрабатывают версии о причастности конкретных граждан к противоправному деянию.