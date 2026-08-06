Шкуру тигра нашли на берегу реки в Приморье, возбуждено уголовное дело

Амурский тигр, шкура которого обнаружена на берегу Малой Уссурки, включён в Красную книгу как особо охраняемый вид, а его незаконная добыча квалифицируется как тяжкое преступление. В УМВД по Приморскому краю отмечают, что уникальный рисунок полос на теле тигра сохраняется на коже и может использоваться специалистами при экспертизе для установления индивидуальных особенностей конкретного животного.