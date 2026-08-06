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В Ярославле перекрыли выезд в сторону Москвы из-за атаки БПЛА

В Ярославле временно ограничили движение транспорта на выезде в сторону Москвы из-за атаки беспилотников. О перекрытии сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

Источник: Life.ru

«В целях обеспечения безопасности перекрыто движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы от перекрёстка Московского проспекта с Юго-Западной окружной», — написал глава региона.

Власти призвали жителей отказаться от поездок в этом направлении и ближайших районах либо выбрать альтернативные маршруты.

Губернатор отметил, что подразделения Министерства обороны и силовых ведомств продолжают работу по обеспечению безопасности. О снятии ограничений станет известно после отмены сигнала «Беспилотная опасность».

Ранее Life.ru писал, что за день силы противовоздушной обороны РФ уничтожили над регионами 200 беспилотников. Отражения атак продолжалось с 08:00 до 20:00 мск.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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