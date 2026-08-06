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В Большом Камне сгорела заброшенная исправительная колония № 29

Здания пустовали с 2023 года, причины возгорания устанавливаются.

Источник: PrimaMedia.ru

Крупный пожар произошёл минувшей ночью на территории бывшей исправительной колонии № 29 в Большом Камне. Огонь охватил значительную часть заброшенного учреждения на улице Дзержинского. ИК-29 (ИК-29 — это бывшая мужская исправительная колония общего режима ГУФСИН России, которая находилась в Приморском крае в городе Большой Камень — прим. ред.) была официально ликвидирована в 2023 году, и с тех пор её строения пустовали. Об этом сообщают очевидцы.

«Колония официально ликвидирована в 2023 году, в настоящее время здания исправительного учреждения были заброшены», — уточнили местные жители.

Судя по кадрам, опубликованным телеграм-каналом NBS24 (18+), пламя охватило внушительную площадь. Информации о пострадавших и причинах возгорания пока нет — подробности происшествия уточняются.

Обновление, 11.10. Огнеборцы МЧС России ликвидировали возгорание в неэксплуатируемом здании в Большом Камне. На момент их прибытия горела кровля и одно из помещений на третьем этаже. В результате пожара здание повреждено огнем на площади около 160 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет. Дознаватели МЧС России проводят проверку по факту пожара.

Напомним, пожар на складе бытовой техники на улице Днепровской во Владивостоке полностью ликвидировали спустя полтора дня.

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