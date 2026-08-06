В Большом Камне сгорела заброшенная исправительная колония № 29

Крупный пожар произошёл минувшей ночью на территории бывшей исправительной колонии № 29 в Большом Камне. Огонь охватил значительную часть заброшенного учреждения на улице Дзержинского. ИК-29 (ИК-29 — это бывшая мужская исправительная колония общего режима ГУФСИН России, которая находилась в Приморском крае в городе Большой Камень — прим. ред.) была официально ликвидирована в 2023 году, и с тех пор её строения пустовали. Об этом сообщают очевидцы.