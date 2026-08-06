Мотоциклист погиб в столкновении с Suzuki Grand Vitara на Титова в Новосибирске

На улице Титова столкнулись автомобиль Suzuki Grand Vitara и мотоцикл Suzuki. По предварительным данным, 22-летний водитель внедорожника выезжал со второстепенной дороги и совершил столкновение с мотоциклом. В результате 27-летний мотоциклист получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте происшествия. Водитель автомобиля с травмами доставлен в больницу.