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Мотоциклист погиб в столкновении с Suzuki Grand Vitara на Титова в Новосибирске

В Ленинском районе Новосибирска 5 августа произошло смертельное ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Новосибирской области.

Источник: Сиб.фм

В Ленинском районе Новосибирска 5 августа произошло смертельное ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Новосибирской области.

На улице Титова столкнулись автомобиль Suzuki Grand Vitara и мотоцикл Suzuki. По предварительным данным, 22-летний водитель внедорожника выезжал со второстепенной дороги и совершил столкновение с мотоциклом. В результате 27-летний мотоциклист получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте происшествия. Водитель автомобиля с травмами доставлен в больницу.

На месте аварии работали сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа. Обстоятельства произошедшего выясняются.