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14 человек эвакуировали из многоквартирного дома из-за пожара в донерной в Актобе

Спасатели эвакуировали 14 человек при пожаре в Актобе — на первом этаже жилого дома загорелась донерная, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.

Источник: Nur.kz

В городе Актобе по улице Айтеке би произошел пожар в донерной, расположенной на первом этаже трехэтажного многоквартирного жилого дома. На место происшествия незамедлительно прибыли подразделения МЧС.

По прибытии было установлено, что возгорание произошло в помещении объекта общественного питания. Спасатели оперативно провели эвакуацию людей по лестничному маршу для обеспечения безопасности жильцов.

Благодаря профессиональным и слаженным действиям спасателей пожар был оперативно ликвидирован на малой площади. Из задымленной зоны были эвакуированы 14 человек, в том числе 6 детей. Пострадавших нет.

Причина пожара устанавливается.

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