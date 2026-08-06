14 человек эвакуировали из многоквартирного дома из-за пожара в донерной в Актобе

В городе Актобе по улице Айтеке би произошел пожар в донерной, расположенной на первом этаже трехэтажного многоквартирного жилого дома. На место происшествия незамедлительно прибыли подразделения МЧС.
По прибытии было установлено, что возгорание произошло в помещении объекта общественного питания. Спасатели оперативно провели эвакуацию людей по лестничному маршу для обеспечения безопасности жильцов.
Благодаря профессиональным и слаженным действиям спасателей пожар был оперативно ликвидирован на малой площади. Из задымленной зоны были эвакуированы 14 человек, в том числе 6 детей. Пострадавших нет.
Причина пожара устанавливается.