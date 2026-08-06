Житель Хабаровского края заплатит 200 тыс рублей за откушенное ухо

В Советской Гавани суд взыскал с местного жителя 200 тысяч рублей в пользу потерпевшего, у которого он откусил часть уха, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Конфликт между мужчинами возник в ночное время у кафе. Один из них повалил другого на землю, навалился на него и на глазах очевидцев откусил часть правого уха. Потерпевшему потребовалась медицинская помощь и наложение швов, травма нанесла легкий вред его здоровью и психологический дискомфорт. В суде обвиняемый вину отрицал.
— Суд признал подсудимого виновным в причинении легкого вреда здоровью и назначил наказание в виде 100 часов обязательных работ. Также в пользу потерпевшего взыскано 200 тысяч рублей в счет компенсации морального вреда и 7 тысяч рублей судебных расходов на представителя, — сообщили в объединенной пресс-службе судов Хабаровского края.
Напомним, больница в Хабаровском крае заплатит за отказ лечить инвалида.