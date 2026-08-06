Житель Хабаровского края заплатит 200 тыс рублей за откушенное ухо

Конфликт между мужчинами возник в ночное время у кафе. Один из них повалил другого на землю, навалился на него и на глазах очевидцев откусил часть правого уха. Потерпевшему потребовалась медицинская помощь и наложение швов, травма нанесла легкий вред его здоровью и психологический дискомфорт. В суде обвиняемый вину отрицал.