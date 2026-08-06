Врачи Приморья борются за жизнь дошкольника, выпавшего из окна третьего этажа

Обстоятельства несчастного случая не уточняются, но Минздрав Приморья в очередной раз предупреждает, что если на окнах квартиры установлены москитные сетки, должны быть и блокираторы, не позволяющие ребёнку выпасть из окна. Москитные сетки создают у ребёнка иллюзию безопасности: детям кажется, что на сетку можно опереться, но эта конструкция никакого веса не выдерживает, малыши вываливаются наружу вместе с ней.