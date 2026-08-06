Врачи Приморья борются за жизнь дошкольника, выпавшего из окна третьего этажа

Несчастный случай произошёл накануне, 5 августа 2026 года.
Как передаёт Минздрав Приморского края, мальчик поступил в Артёмовскую городскую больницу, но решается вопрос о его переводе в медицинское учреждение третьего уровня во Владивостоке. Сейчас ребёнок в реанимации, подключён к системе ИВЛ, врачи пытаются стабилизировать его состояние. По вопросам спасения жизни пациента их консультируют ведущие краевые специалисты.
Обстоятельства несчастного случая не уточняются, но Минздрав Приморья в очередной раз предупреждает, что если на окнах квартиры установлены москитные сетки, должны быть и блокираторы, не позволяющие ребёнку выпасть из окна. Москитные сетки создают у ребёнка иллюзию безопасности: детям кажется, что на сетку можно опереться, но эта конструкция никакого веса не выдерживает, малыши вываливаются наружу вместе с ней.
Также родителей предупреждают о необходимости убирать мебель от окон в квартирах с маленькими детьми.
В правоохранительные и надзорные органы о несчастном случае не сообщали, но прокуратура заинтересовалась новостью Минздрава об инциденте, распространившейся по социальным сетям. Надзорным ведомством инициирована проверка, возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности (статья 118 УК РФ). Прокуратура даст оценку деятельности органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
По данным прокуратуры, с начала лета это уже 14-й случай падения детей из окон в Приморье. Трое погибло. Предыдущий случай произошёл в Большом Камне 16 июля, с третьего этажа упала полуторагодовалая девочка. Угроза жизни миновала, но малышка остаётся на лечении в детском травматологическом отделении Владивостокской краевой клинической больницы № 2, ей предстоит длительная реабилитация после перелома бедра. Фактически ребёнок заново учится ходить.
После распространения в социальных сетях релиза от краевых медиков о спасении ребёнка прокуратура также проводит проверку. Экстренная госпитализация не всегда позволяет спасти жизнь ребёнка после падения из окна. Так, 12 июля в Уссурийске двухлетний малыш выпал из окна пятого этажа и умер уже в отделении реанимации и интенсивной терапии. Трагический инцидент квалифицирован как причинение смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ).
В ходе расследования уголовного дела установлено, что в момент трагедии малыш был дома с матерью, которая на непродолжительное время отлучилась в другое помещение.