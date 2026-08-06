Ричмонд
+26°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Олег Кожемяко рассказал о ситуации с подтоплениями в Спасске-Дальнем

Губернатор проверил ход ликвидации последствий ливней в Спасске-Дальнем.

Источник: Комсомольская правда

Жителям Спасска-Дальнего помогают ликвидировать последствия сильных дождей. Губернатор Приморья Олег Кожемяко проверил ход работ в пострадавшем городе. Подробнее — в материале «Комсомольской правды — Владивосток».

На подтопленных территориях продолжается откачка воды из дворов и просушка подвалов. Одновременно с этим административные комиссии уже начали оценивать ущерб, нанесенный имуществу людей. Олег Кожемяко вместе с главой Спасска-Дальнего Олегом Митрофановым пообщался с жителями самых низменных улиц города.

«Люди говорят, что в этом году вода даже в пик осадков не поднималась так высоко, как в прошлые годы», — рассказал Олег Кожемяко.

Чтобы окончательно решить проблему подтопления этих районов, губернатор поручил направить в Спасск-Дальний отдельную группу специалистов по гидрологии. Они разработают план защиты низин от воды в будущем.