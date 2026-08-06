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Мужчине разорвало голень из-за нападения зубра

Зубр повалил туриста на землю, в результате чего мужчина получил травму голени и сильные ушибы.

Источник: Аргументы и факты

Турист подвергся нападению зубра и получил травмы в польской части Беловежской пущи, сообщил телеканал TVP World, материал которого перевёл Aif.ru.

Мужчина приблизился к животному на опасное расстояние, после чего зверь бросился на него и повалил на землю. Некоторое время зверь оставался рядом с пострадавшим, который лежал на траве.

Фотограф-натуралист Гжегож Рыньский, который стал очевидцем инцидента, попросил туриста не двигаться. Он медленно подъехал на автомобиле и осторожно оттеснил животное от пострадавшего.

Турист находился в шоковом состоянии и получил глубокую рану голени, а также сильные ушибы. Рыньский в беседе с журналистами призвал не винить зубра в случившемся. Фотограф пояснил, что туристу повезло, поскольку среди этих животных встречаются гораздо более агрессивные особи.

Напомним, в июне сообщалось, что в Подмосковье олень в зоопарке напал на десятилетнего мальчика и повалил его на землю. Отец ребёнка рассказал, что его сын получил лёгкие травмы. Вместе с тем мальчику потребовалась помощь медиков.