Омич продал золотые монеты, чтобы перевести мошенникам три миллиона

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Омской области, жертвой телефонных мошенников стал 58-летний житель Советского округа Омска. Аферисты водили его за нос почти две недели и в итоге убедили перевести им 2 млн 685 тысяч рублей.
Все началось со звонка якобы от сотрудника кадровой службы завода, где работает мужчина. Неизвестный сообщил о перерасчете будущей пенсии и попросил назвать код из СМС, чтобы записать его в пенсионное отделение без очереди.
Спустя несколько часов омичу позвонил уже лжесотрудник ФСБ. Он заявил, что преступники якобы пытаются перевести 900 тысяч рублей со счета мужчины на счета пособников террористов. Затем в схему включился «представитель Центробанка», который убедил потерпевшего купить новый телефон для «защищенной связи», снять все деньги со счетов и избавиться от других ценностей, чтобы «спасти» накопления.
Следуя инструкциям мошенников, мужчина снял все свои сбережения, продал хранившиеся дома золотые монеты и несколькими переводами отправил злоумышленникам 2 млн 685 тысяч рублей.
Позже ему стали поступать новые звонки с сообщениями о якобы оформленных на его имя кредитах. Когда собеседники потребовали перевести еще 800 тысяч рублей, омич понял, что стал жертвой мошенников, и обратился в полицию.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о покушении на мошенничество в особо крупном размере. Сейчас полицейские устанавливают личности злоумышленников.
В полиции вновь напомнили жителям региона, что настоящие сотрудники банков, правоохранительных органов и государственных учреждений никогда не требуют по телефону сообщать коды из СМС, переводить деньги на «безопасные счета» или передавать наличные курьерам. Если во время разговора вас пытаются запугать уголовным преследованием, утечкой персональных данных или потерей денег — это мошенники.