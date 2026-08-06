Омич продал золотые монеты, чтобы перевести мошенникам три миллиона

Спустя несколько часов омичу позвонил уже лжесотрудник ФСБ. Он заявил, что преступники якобы пытаются перевести 900 тысяч рублей со счета мужчины на счета пособников террористов. Затем в схему включился «представитель Центробанка», который убедил потерпевшего купить новый телефон для «защищенной связи», снять все деньги со счетов и избавиться от других ценностей, чтобы «спасти» накопления.