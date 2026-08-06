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Танкер подал сигнал тревоги после взрывов в Ормузском проливе

В Ормузском проливе экипаж танкера сообщил о звуках двух взрывов во время прохождения судна по маршруту. Инцидент произошёл у побережья Омана, при этом никто из членов команды не пострадал.

Источник: Life.ru

По данным Управления морских торговых операций Великобритании (UKMTO), сообщение поступило после того, как судно находилось примерно в 16,7 километра к юго-востоку от населённого пункта Кумзар.

«UKMTO получило сообщение об инциденте в девяти морских милях к юго-востоку от Кумзара в Омане. Капитан танкера сообщил о звуках двух взрывов во время прохождения Ормузского пролива», — говорится в заявлении ведомства.

Представители UKMTO уточнили, что экипаж находится в безопасности. Информация о причинах произошедшего и возможном источнике взрывов пока не приводится.

Ранее Life.ru писал, что Дональд Трамп пригрозил Ирану серьёзными последствиями из-за ситуации с Ормузским проливом. Американский лидер заявил, что рассчитывает решить вопрос через переговоры, но допустил применение силы при отсутствии договорённостей. Через этот морской маршрут проходит значительная часть мировых поставок энергоресурсов.

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