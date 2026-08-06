Заброшенное трехэтажное здание загорелось в Приморье

В Большом Камне спасатели потушили пожар в неэксплуатируемом трехэтажном здании. Происшествие обошлось без пострадавших. Подробнее — в материале «Комсомольской правды — Владивосток».
Пожар произошел вечером 4 августа на улице Дзержинского. Сообщение о возгорании в пустующем строении поступило на пульт дежурного. Сотрудники МЧС оперативно отреагировали на вызов и были на месте происшествия через восемь минут. Пламя охватило одно из помещений на третьем этаже и перекинулось на кровлю здания. Спасатели оперативно локализовали очаг возгорания и ликвидировали огонь.
«В результате пожара здание повреждено огнем на площади около 160 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет», — рассказали в ГУ МЧС России по Приморскому краю.
В настоящее время дознаватели ведомства проводят проверку по факту пожара. Специалистам предстоит выяснить причину возгорания в заброшенном здании.