Заброшенное трехэтажное здание загорелось в Приморье

Пожар произошел вечером 4 августа на улице Дзержинского. Сообщение о возгорании в пустующем строении поступило на пульт дежурного. Сотрудники МЧС оперативно отреагировали на вызов и были на месте происшествия через восемь минут. Пламя охватило одно из помещений на третьем этаже и перекинулось на кровлю здания. Спасатели оперативно локализовали очаг возгорания и ликвидировали огонь.