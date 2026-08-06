12 пожаров из-за детской шалости случились в Новосибирской области в 2026 году

В 2025 году в области было зарегистрировано девять таких случаев, погиб один человек. С начала 2026 года число подобных пожаров уже достигло двенадцати — к счастью, без жертв.
Один из последних инцидентов произошёл 8 июня в селе Травное Доволенского района. Там загорелась надворная постройка на площади 100 квадратных метров. Огнеборцы прибыли на место через три минуты после вызова и полностью ликвидировали возгорание за двадцать минут. В результате происшествия никто не пострадал.
В МЧС отмечают, что эти случаи подтверждают необходимость регулярно разъяснять детям правила обращения с огнём, ведь порой одна неосторожная игра может обернуться серьезной трагедией.