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12 пожаров из-за детской шалости случились в Новосибирской области в 2026 году

В Новосибирской области выросло количество пожаров, которые произошли из-за детской шалости с огнём. Статистику обнародовали в ГУ МЧС России по региону.

Источник: Сиб.фм

В 2025 году в области было зарегистрировано девять таких случаев, погиб один человек. С начала 2026 года число подобных пожаров уже достигло двенадцати — к счастью, без жертв.

Один из последних инцидентов произошёл 8 июня в селе Травное Доволенского района. Там загорелась надворная постройка на площади 100 квадратных метров. Огнеборцы прибыли на место через три минуты после вызова и полностью ликвидировали возгорание за двадцать минут. В результате происшествия никто не пострадал.

В МЧС отмечают, что эти случаи подтверждают необходимость регулярно разъяснять детям правила обращения с огнём, ведь порой одна неосторожная игра может обернуться серьезной трагедией.

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