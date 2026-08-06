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В Дудинке спасли 12 человек из задымленной многоэтажки

В Красноярском крае мужчина пострадал при пожаре в частном доме.

Источник: Комсомольская правда

В Красноярском крае потушили 13 пожаров за сутки. Никто не погиб. Один человек пострадал в огне. Его госпитализировали.

5 августа в Дудинке полностью выгорела на площади 30 «квадратов» квартира на шестом этаже многоэтажки. С огнем справились 15 пожарных с помощью четырех единиц техники. В подъезде образовалось сильные задымление, н все жильцы успели выйти на улицу. Сотрудники МЧС спасли 12 человек, пятеро из которых — дети. Предварительная причина случившегося — короткое замыкание в проводке.

В Игарке пламя уничтожило жилой дом и хозпостройки. Общая площадь возгорания составила 200 квадратных метров. С ним удалось справиться шести специалистам, которые приехали на двух машинах. Двое жильцов успели спастись из жилища сами. Но хозяин дома получил ожоги, его отправили в районную больницу. По предварительной версии, причиной происшествия стала неправильная топка печи.

В Норильске горело пустое здание на 20 квадратных метрах. На этот вызов выезжали девять пожарных на двух машинах. Им удалось быстро погасить пламя. Предполагается, что пожар начался из-за неосторожности с огнем посторонних людей.

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