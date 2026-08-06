Поездка на мотоблоке с трубой стоила юному омичу здоровья

«Предварительно установлено, что сегодня в дневное время 12-летний водитель мотоблока с прицепом, двигаясь по лесному массиву в районе деревни Большие Мурлы, зацепился за дерево», — приводятся некоторые подробности случившегося в публикации надзорного органа, взявшего разбор обстоятельств случившегося на контроль.