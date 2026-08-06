Поездка на мотоблоке с трубой стоила юному омичу здоровья

По данным облпрокуратуры, днем среды, 5 августа 2026 года, на территории Большереченского района зафиксировано необычное ДТП, в результате которого мальчик школьного возраста получил тяжелые травмы.
«Предварительно установлено, что сегодня в дневное время 12-летний водитель мотоблока с прицепом, двигаясь по лесному массиву в районе деревни Большие Мурлы, зацепился за дерево», — приводятся некоторые подробности случившегося в публикации надзорного органа, взявшего разбор обстоятельств случившегося на контроль.
Уточняется, что в прицепе перевозилась труба, якобы обрушившаяся при ДТП на голову 10-летнего пассажира мотоблока. Полученные мальчиком травмы характеризуются как тяжелые.
Отметим, мотоблок, по оценке автора, достаточно редко фигурирует в официальных сводках о дорожно-транспортных происшествиях с серьезными последствиями. Так, о гибели 32-летнего жителя Таврического района, не справившегося с управлением таким транспортным средством, сообщалось в августе 2025 года.