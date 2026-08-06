В Иркутске задержали мужчину, угрожавшего ножом несовершеннолетним

В Иркутске сотрудники полиции задержали 61-летнего местного жителя, который угрожал несовершеннолетним в подъезде жилого дома на улице Советская.
Сообщение о мужчине с предметом, похожим на нож, поступило в дежурную часть вечером 5 августа. На место незамедлительно выехали полицейские и задержали злоумышленника.
— По предварительным данным, в момент инцидента он находился в состоянии алкогольного опьянения и высказывал в адрес подростков угрозы, сопровождая их нецензурной бранью. Задержанного доставили в отдел полиции, где в отношении него проводится всесторонняя проверка, — сообщили в ГУ МВД России по Иркутской области.
Следственный комитет также организовал доследственную проверку по факту возможного хулиганства. Следователи опрашивают мужчину и выясняют все обстоятельства произошедшего.
В ведомстве отметили, что действия задержанного могут быть квалифицированы по части 1 статьи 213 УК РФ как хулиганство.
В ближайшее время по результатам проверки будет принято правовое решение.