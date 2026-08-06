В Иркутске задержали мужчину, угрожавшего ножом несовершеннолетним

— По предварительным данным, в момент инцидента он находился в состоянии алкогольного опьянения и высказывал в адрес подростков угрозы, сопровождая их нецензурной бранью. Задержанного доставили в отдел полиции, где в отношении него проводится всесторонняя проверка, — сообщили в ГУ МВД России по Иркутской области.