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В Иркутске задержали мужчину, угрожавшего ножом несовершеннолетним

61-летний местный житель высказывал угрозы и нецензурно бранился в адрес подростков.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутске сотрудники полиции задержали 61-летнего местного жителя, который угрожал несовершеннолетним в подъезде жилого дома на улице Советская.

Сообщение о мужчине с предметом, похожим на нож, поступило в дежурную часть вечером 5 августа. На место незамедлительно выехали полицейские и задержали злоумышленника.

— По предварительным данным, в момент инцидента он находился в состоянии алкогольного опьянения и высказывал в адрес подростков угрозы, сопровождая их нецензурной бранью. Задержанного доставили в отдел полиции, где в отношении него проводится всесторонняя проверка, — сообщили в ГУ МВД России по Иркутской области.

Следственный комитет также организовал доследственную проверку по факту возможного хулиганства. Следователи опрашивают мужчину и выясняют все обстоятельства произошедшего.

В ведомстве отметили, что действия задержанного могут быть квалифицированы по части 1 статьи 213 УК РФ как хулиганство.

В ближайшее время по результатам проверки будет принято правовое решение.

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