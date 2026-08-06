Губернатор Евраев сообщил об атаке БПЛА в Ярославской области

Беспилотники атакуют Ярославскую область, сообщил губернатор Михаил Евраев. Предупреждение об угрозе атаки БПЛА действует в регионе примерно с 2:30 мск.
Для обеспечения безопасности перекрыто движение на выезде из Ярославля в сторону Москвы, уточнил господин Евраев. Водителям он рекомендовал воздержаться от поездок в этом направлении.
Аэропорт Ярославля приостановил работу примерно в 1:10 мск, сообщала Росавиация.
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