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Губернатор Евраев сообщил об атаке БПЛА в Ярославской области

Беспилотники атакуют Ярославскую область, сообщил губернатор Михаил Евраев. Предупреждение об угрозе атаки БПЛА действует в регионе примерно с 2:30 мск.

Беспилотники атакуют Ярославскую область, сообщил губернатор Михаил Евраев. Предупреждение об угрозе атаки БПЛА действует в регионе примерно с 2:30 мск.

Для обеспечения безопасности перекрыто движение на выезде из Ярославля в сторону Москвы, уточнил господин Евраев. Водителям он рекомендовал воздержаться от поездок в этом направлении.

Аэропорт Ярославля приостановил работу примерно в 1:10 мск, сообщала Росавиация.

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