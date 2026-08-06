Россияне в Паттайе рассказали об обстановке после убийства детей из РФ

Живущие в Паттайе россияне в эксклюзивной беседе с aif.ru признались, что, несмотря на убийство местными жителями брата и сестры из РФ, считают город безопасным.
Напомним, 22-летняя Диана и ее 17-летний брат Роман выехали из дома в Паттайе на мотоцикле рано утром 26 июля. После этого они перестали выходить на связь.
31 июля полиция Таиланда задержала двух местных жителей — Тхану (Понг) Кэрдтхонга и Тхонгчая Сринила. На допросе они признались, что убили брата и сестру.
Как сообщила их мать Зарина Назимова, которая воспитывала детей одна, желающие смогут проститься с убитыми в этот четверг, 6 августа. В Таиланд семья переехала 8 лет назад, до этого они жили в Тюменской области.
«Мое мнение — здесь безопасно. Случился один случай и все якобы стали бояться, но это необъективно. Везде происходят вещи страшнее», — пояснил местный житель Артем.
Аналогичное мнение в беседе с aif.ru выразил житель Паттайи Борис.
«Все отлично и спокойно, как всегда», — сказал он.
Ранее премьер-министр Таиланда Анутхин Чанвирак посетил место убийства россиян Романа и Дианы Назимовых в Паттайе. Он заверил журналистов, что подобное в стране больше не повторится.