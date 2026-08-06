Ричмонд
+26°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россияне в Паттайе рассказали об обстановке после убийства детей из РФ

22-летняя Диана и 17-летний Роман пропали в конце июля. Позже нашли их тела. Какая сейчас обстановка в Паттайе — в эксклюзивном материале aif.ru.

Источник: Аргументы и факты

Живущие в Паттайе россияне в эксклюзивной беседе с aif.ru признались, что, несмотря на убийство местными жителями брата и сестры из РФ, считают город безопасным.

Напомним, 22-летняя Диана и ее 17-летний брат Роман выехали из дома в Паттайе на мотоцикле рано утром 26 июля. После этого они перестали выходить на связь.

31 июля полиция Таиланда задержала двух местных жителей — Тхану (Понг) Кэрдтхонга и Тхонгчая Сринила. На допросе они признались, что убили брата и сестру.

Как сообщила их мать Зарина Назимова, которая воспитывала детей одна, желающие смогут проститься с убитыми в этот четверг, 6 августа. В Таиланд семья переехала 8 лет назад, до этого они жили в Тюменской области.

«Мое мнение — здесь безопасно. Случился один случай и все якобы стали бояться, но это необъективно. Везде происходят вещи страшнее», — пояснил местный житель Артем.

Аналогичное мнение в беседе с aif.ru выразил житель Паттайи Борис.

«Все отлично и спокойно, как всегда», — сказал он.

Ранее премьер-министр Таиланда Анутхин Чанвирак посетил место убийства россиян Романа и Дианы Назимовых в Паттайе. Он заверил журналистов, что подобное в стране больше не повторится.