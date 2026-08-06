Москвича осудили на полтора года за оправдание взрыва на станции метро «Лубянка»

В марте 2010 года на станциях московского метро «Лубянка» и «Парк культуры» Сокольнической линии произошло два взрыва, при которых погибли 40 человек. Следствие установило, что взрыв на «Лубянке» устроила уроженка Дагестана Марьям Шарипова. Организатор теракта Магомедали Вагабов был одним из лидеров диверсионно-террористического подполья Дагестана. В августе 2010 года он был ликвидирован в результате операции ФСБ.