Москвича осудили на полтора года за оправдание взрыва на станции метро «Лубянка»

Второй Западный окружной военный суд вынес приговор жителю Москвы по делу об оправдании террористки Марьям Шариповой, которая совершила теракт на станции метро «Лубянка» в 2010 году. Об этом в среду, 5 августа, сообщили в пресс-службе суда.
20-летний Мухаммед Алескеров в январе 2023 года написал два комментария в Telegram-каналах, в которых содержалась положительная оценка действий Шариповой.
— Суд назначил обвиняемому наказание в виде полутора лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима, с лишением права заниматься деятельностью, которая связана с администрированием сайтов и каналов в интернете на три года, — сказано в канале суда в мессенджере МАКС.
В марте 2010 года на станциях московского метро «Лубянка» и «Парк культуры» Сокольнической линии произошло два взрыва, при которых погибли 40 человек. Следствие установило, что взрыв на «Лубянке» устроила уроженка Дагестана Марьям Шарипова. Организатор теракта Магомедали Вагабов был одним из лидеров диверсионно-террористического подполья Дагестана. В августе 2010 года он был ликвидирован в результате операции ФСБ.
В тот же день суд приговорил 22-летнего жителя Москвы Давида Назарова к трем годам и шести месяцам тюрьмы по делу о публичном оправдании терроризма и реабилитации нацизма. Он разместил в мессенджере комментарии с признаками публичного оправдания терроризма, в том числе нападения на концертный зал «Крокус Сити Холл» 22 марта 2024 года.