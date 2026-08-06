Игнатов: установлены лица, которые могут быть связаны с пропажей Усольцевых

Криминалист Михаил Игнатов в эксклюзивном комментарии aif.ru объяснил, как отрабатывается криминальная версия исчезновения семьи Усольцевых в Красноярском крае.
Ранее в СК назвали две главные версии исчезновения семьи Усольцевых. Приоритетной считается несчастный случай, однако рассматривается и криминальная.
«Конечно, в первую очередь следователи отрабатывают версии убийства и похищения человека. Если убийство, значит, изучают, куда могли скрыть тела. Чтобы отработать эти версии, нужно понимать, кому это было выгодно в первую очередь, кто к этому мог быть причастен. То есть, устанавливается перечень лиц, которые могли быть причастны», — сказал Игнатов.
Он отметил, что партнеров Сергея Усольцева по бизнесу, а также работавших с Ириной Усольцевой могли допросить в первую очередь.
Сергей и Ирина Усольцевы с пятилетней дочерью Ариной пропали в конце сентября прошлого года. По имеющейся информации, они собирались совершить однодневный поход на Кутурчинском Белогорье. У начала предполагаемого маршрута нашли машину, которой пользовалась семья, больше никаких следов двоих взрослых и ребенка не было обнаружено, несмотря на масштабные поиски с привлечением дронов и десятков волонтеров.