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Игнатов: установлены лица, которые могут быть связаны с пропажей Усольцевых

Криминалист Михаил Игнатов рассказал, как следователи проверяют криминальную версию исчезновения Усольцевых. Кого допросят в первую очередь и что ищут на месте происшествия. Подробности читайте эксклюзивно на aif.ru.

Источник: Аргументы и факты

Криминалист Михаил Игнатов в эксклюзивном комментарии aif.ru объяснил, как отрабатывается криминальная версия исчезновения семьи Усольцевых в Красноярском крае.

Ранее в СК назвали две главные версии исчезновения семьи Усольцевых. Приоритетной считается несчастный случай, однако рассматривается и криминальная.

«Конечно, в первую очередь следователи отрабатывают версии убийства и похищения человека. Если убийство, значит, изучают, куда могли скрыть тела. Чтобы отработать эти версии, нужно понимать, кому это было выгодно в первую очередь, кто к этому мог быть причастен. То есть, устанавливается перечень лиц, которые могли быть причастны», — сказал Игнатов.

Он отметил, что партнеров Сергея Усольцева по бизнесу, а также работавших с Ириной Усольцевой могли допросить в первую очередь.

Сергей и Ирина Усольцевы с пятилетней дочерью Ариной пропали в конце сентября прошлого года. По имеющейся информации, они собирались совершить однодневный поход на Кутурчинском Белогорье. У начала предполагаемого маршрута нашли машину, которой пользовалась семья, больше никаких следов двоих взрослых и ребенка не было обнаружено, несмотря на масштабные поиски с привлечением дронов и десятков волонтеров.