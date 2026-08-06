Игнатов: установлены лица, которые могут быть связаны с пропажей Усольцевых

«Конечно, в первую очередь следователи отрабатывают версии убийства и похищения человека. Если убийство, значит, изучают, куда могли скрыть тела. Чтобы отработать эти версии, нужно понимать, кому это было выгодно в первую очередь, кто к этому мог быть причастен. То есть, устанавливается перечень лиц, которые могли быть причастны», — сказал Игнатов.