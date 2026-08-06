Лесные пожары вспыхнули сразу в четырех регионах Казахстана

«Очаги возгорания были своевременно выявлены с помощью системы раннего обнаружения лесных пожаров, после чего к местам пожаров были оперативно направлены необходимые силы и средства. Благодаря слаженным и оперативным действиям пожары были в кратчайшие сроки локализованы и полностью ликвидированы».