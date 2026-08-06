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Лесные пожары вспыхнули сразу в четырех регионах Казахстана

Все возгорания удалось быстро потушить.

Источник: Деловой Казахстан

По предварительным данным, причиной стали грозовые разряды.

Где произошли пожары.

5 августа в Казахстане зарегистрировали семь лесных пожаров.

Больше всего возгораний произошло в государственном лесном природном резервате «Ертіс орманы» — сразу четыре случая.

Еще по одному пожару зафиксировали:

Костанайская область; Коргалжынский государственный природный заповедник; ГЛПР «Семей орманы».

Почему удалось избежать распространения огня.

Очаги обнаружила система раннего выявления лесных пожаров.

После получения сигнала к местам возгораний сразу направили сотрудников государственной лесной охраны, авиапожарных-десантников и вертолеты РГКП «Казавиалесоохрана». Благодаря этому все пожары удалось локализовать и полностью ликвидировать в короткие сроки.

«Очаги возгорания были своевременно выявлены с помощью системы раннего обнаружения лесных пожаров, после чего к местам пожаров были оперативно направлены необходимые силы и средства. Благодаря слаженным и оперативным действиям пожары были в кратчайшие сроки локализованы и полностью ликвидированы».

Что стало причиной.

По предварительной информации, лес загорелся из-за грозовых разрядов.

Именно молнии сейчас остаются одним из главных природных факторов риска для лесного фонда Казахстана.

Что происходит сейчас.

Грозовые фронты продолжают смещаться по территории страны.

Из-за этого вероятность новых лесных пожаров остается высокой. Государственная лесная охрана и РГКП «Казавиалесоохрана» работают в усиленном режиме, а авиационный мониторинг лесного фонда ведется непрерывно.

«Призываем граждан строго соблюдать требования пожарной безопасности при посещении лесов и отдыхе на природе».