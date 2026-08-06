Лесные пожары вспыхнули сразу в четырех регионах Казахстана

По предварительным данным, причиной стали грозовые разряды.
Где произошли пожары.
5 августа в Казахстане зарегистрировали семь лесных пожаров.
Больше всего возгораний произошло в государственном лесном природном резервате «Ертіс орманы» — сразу четыре случая.
Еще по одному пожару зафиксировали:
Костанайская область; Коргалжынский государственный природный заповедник; ГЛПР «Семей орманы».
Почему удалось избежать распространения огня.
Очаги обнаружила система раннего выявления лесных пожаров.
После получения сигнала к местам возгораний сразу направили сотрудников государственной лесной охраны, авиапожарных-десантников и вертолеты РГКП «Казавиалесоохрана». Благодаря этому все пожары удалось локализовать и полностью ликвидировать в короткие сроки.
«Очаги возгорания были своевременно выявлены с помощью системы раннего обнаружения лесных пожаров, после чего к местам пожаров были оперативно направлены необходимые силы и средства. Благодаря слаженным и оперативным действиям пожары были в кратчайшие сроки локализованы и полностью ликвидированы».
Что стало причиной.
По предварительной информации, лес загорелся из-за грозовых разрядов.
Именно молнии сейчас остаются одним из главных природных факторов риска для лесного фонда Казахстана.
Что происходит сейчас.
Грозовые фронты продолжают смещаться по территории страны.
Из-за этого вероятность новых лесных пожаров остается высокой. Государственная лесная охрана и РГКП «Казавиалесоохрана» работают в усиленном режиме, а авиационный мониторинг лесного фонда ведется непрерывно.
«Призываем граждан строго соблюдать требования пожарной безопасности при посещении лесов и отдыхе на природе».