В Омске гостья украла у спящей подруги 20 тысяч после застолья

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Омской области, в полицию обратилась 32-летняя жительница Советского округа Омска, у которой после домашнего застолья пропали 20 тысяч рублей.
Накануне женщина принимала у себя в гостях подругу. Во время посиделок они распивали спиртные напитки, после чего хозяйка квартиры уснула. Проснувшись утром, она обнаружила, что из кармана брюк исчезли наличные.
Сотрудники уголовного розыска быстро установили личность подозреваемой. Ею оказалась 33-летняя знакомая потерпевшей. Женщина призналась, что забрала деньги, а часть из них уже успела потратить на покупку алкоголя. Полицейским удалось изъять 10 тысяч рублей.
По факту кражи возбуждено уголовное дело. Теперь подозреваемой грозит наказание вплоть до пяти лет лишения свободы.