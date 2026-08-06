Житель Ангарска признался в желании угнать автомобиль

В Ангарске полицейские задержали мужчину при попытке угона иномарки. Об этом сообщили в региональном МВД.
В дежурную часть поступил звонок от жителя 22-го микрорайона, который заметил подозрительного мужчину, севшего в автомобиль «Тойота Филдер».
На место оперативно прибыли сотрудники патрульно-постовой службы и застали неизвестного за рулём. Он пытался запустить двигатель.
Задержанным оказался 33-летний местный житель, который признался, что хотел угнать чужую машину.
Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и ч. 1 ст. 166 УК РФ (покушение на угон).
Злоумышленник доставлен в отдел полиции, проводятся дальнейшие процессуальные действия.
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