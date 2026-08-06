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Житель Ангарска признался в желании угнать автомобиль

Он сел в чужое авто, но попался.

Источник: РИА "Новости"

В Ангарске полицейские задержали мужчину при попытке угона иномарки. Об этом сообщили в региональном МВД.

В дежурную часть поступил звонок от жителя 22-го микрорайона, который заметил подозрительного мужчину, севшего в автомобиль «Тойота Филдер».

На место оперативно прибыли сотрудники патрульно-постовой службы и застали неизвестного за рулём. Он пытался запустить двигатель.

Задержанным оказался 33-летний местный житель, который признался, что хотел угнать чужую машину.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и ч. 1 ст. 166 УК РФ (покушение на угон).

Злоумышленник доставлен в отдел полиции, проводятся дальнейшие процессуальные действия.

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