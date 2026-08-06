Прокуратура назначила проверку по делу о травмах ребёнка в лагере в Омске

Кирилл, который провёл в лагере смену с 16 по 28 июля 2026 года, вернулся домой с более чем 50 синяками по всему телу. Позже врачи ГДКБ № 3 диагностировали у него компрессионный перелом четвёртого поясничного позвонка. Сейчас мальчик находится на лечении.