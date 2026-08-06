Прокуратура назначила проверку по делу о травмах ребёнка в лагере в Омске

Прокуратура Омской области назначила проверку по факту травмирования 11‑летнего мальчика в военно‑патриотическом палаточном летнем лагере в Омской области. Поводом стали как публикации в социальных сетях, так и официальное обращение матери пострадавшего ребёнка. Об этом стало известно корреспонденту omsk.aif.ru.
Параллельно проверку проводит и региональное управление МВД: правоохранители изучают материалы судебно‑медицинской экспертизы, опрашивают свидетелей и участников событий.
Редакция omsk.aif.ru запросила комментарий у руководства лагеря, однако руководитель лагеря заявлял, что «в данный момент не вправе» давать комментарии, ссылаясь на занятость и процессуальные ограничения.
Кирилл, который провёл в лагере смену с 16 по 28 июля 2026 года, вернулся домой с более чем 50 синяками по всему телу. Позже врачи ГДКБ № 3 диагностировали у него компрессионный перелом четвёртого поясничного позвонка. Сейчас мальчик находится на лечении.