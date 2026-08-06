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Собянин: сбиты еще три дрона ВСУ на подлете к Москве

ВСУ предпринимают попытку совершить очередную атаку дронов на Москву.

Источник: Комсомольская правда

Сбиты ещё три вражеских БПЛА, летевших на Москву. Таким образом, общее число дронов, сбитых российскими силами ПВО ночью 6 августа, увеличилось до шести. Об этом в своем канале на платформе Max сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Столичный градоначальник добавил, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Ранее сообщалось, что 5 августа в Туле в результате атаки дронов произошел крупный пожар на складе Wildberries. На его тушение потребовалось несколько часов. Весь персонал эвакуировали до возгорания. Пострадал один человек. Во время налета повреждения получили и другие объекты.

Накануне Сергей Собянин сообщил, что количество вражеских беспилотников, которые запускаются на Москву, за последние месяцы сильно возросло. Дроны противника летят и в другие регины страны, но к столице направляются два из трех дрона ВСУ.

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