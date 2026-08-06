Собянин: сбиты еще три дрона ВСУ на подлете к Москве

Ранее сообщалось, что 5 августа в Туле в результате атаки дронов произошел крупный пожар на складе Wildberries. На его тушение потребовалось несколько часов. Весь персонал эвакуировали до возгорания. Пострадал один человек. Во время налета повреждения получили и другие объекты.