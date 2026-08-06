ПВО уничтожила ещё три беспилотника на подлёте к Москве

Ранее Life.ru писал, что ПВО и мобильные огневые группы отразили атаку четырёх беспилотников на Севастополь. Губернатор города Михаил Развожаев сообщил, что дроны были сбиты в районе Гагаринского района и Фиолента. После этого жителей призвали не выходить на открытые пространства во время работы систем защиты.