ПВО уничтожила ещё три беспилотника на подлёте к Москве

По его словам, специалисты экстренных служб уже работают на местах падения обломков. Информация о возможных последствиях атаки уточняется.
«Системой ПВО Минобороны сбиты ещё три беспилотника, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал Собянин.
Мэр не уточнил, где именно были уничтожены воздушные цели и есть ли повреждения на земле. Жителей призвали соблюдать меры безопасности.
Ранее Life.ru писал, что ПВО и мобильные огневые группы отразили атаку четырёх беспилотников на Севастополь. Губернатор города Михаил Развожаев сообщил, что дроны были сбиты в районе Гагаринского района и Фиолента. После этого жителей призвали не выходить на открытые пространства во время работы систем защиты.
Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.