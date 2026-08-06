Собянин: Сбиты еще три БПЛА, летевших на Москву

Силы противовоздушной обороны уничтожили еще три украинских дрона, которые направлялись к Москве. Об этом в четверг, 6 августа, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
— Сбиты еще три вражеских БПЛА, летевших на Москву, — написал он в своем канале в мессенджере МАКС.
В настоящее время специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков беспилотников.
В пресс-службе Министерства обороны России сообщили, что силы противовоздушной обороны в течение среды, 5 августа, ликвидировали 200 дронов ВСУ. Уточняется, что БПЛА уничтожались над Брянской, Белгородской, Рязанской, Тульской, Орловской, Курской, Липецкой областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом, Башкирией, Татарстаном и над акваторией Черного моря.
В этот же день стало известно, что в результате удара ВСУ по медучреждению в Донецке погибла пенсионерка, еще две женщины получили ранения. Больницу атаковал украинский беспилотник.