В Хабаровске задержан организатор наркомагазина

Предполагается, что хабаровчанин организовал виртуальный наркомагазин в ноябре 2025 года. Заказы он получал через мессенджер и отправлял координаты закладок с наркотиками, которые подельники оборудовали вместе. Полицейские обнаружили на улицах Алексеевская и Александровская в Краснофлотском районе три тайника с разовыми дозами гашишного масла общей массой 1,8 грамма. Во время обыска в квартире хабаровчанина изъяты 0,86 грамма гашишного масла, весы, пакеты и три смартфона.