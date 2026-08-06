В Хабаровске задержан организатор наркомагазина

В Хабаровске полицейские задержали по подозрению в организации наркомагазина 25-летнего местного жителя, а также его сообщника, 25-летнего уроженца Де-Кастри Ульчского района, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Предполагается, что хабаровчанин организовал виртуальный наркомагазин в ноябре 2025 года. Заказы он получал через мессенджер и отправлял координаты закладок с наркотиками, которые подельники оборудовали вместе. Полицейские обнаружили на улицах Алексеевская и Александровская в Краснофлотском районе три тайника с разовыми дозами гашишного масла общей массой 1,8 грамма. Во время обыска в квартире хабаровчанина изъяты 0,86 грамма гашишного масла, весы, пакеты и три смартфона.
Во время задержания на улице Тихоокеанской, проведенного сотрудниками полиции при силовой поддержке бойцов ОМОН, подозреваемые попытались скрыться на автомобиле и повредили автомобиль Росгвардии, после чего были задержаны.
— От прохождения медицинского освидетельствования на употребление запрещенных веществ задержанные отказались, составлены протоколы о потреблении наркотических средств (ч.1 ст. 6.9 КоАП РФ). Возбуждены уголовные дела о незаконном обороте наркотиков (ст. 228 УК РФ), — сообщили в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.
Напомним, ранее комсомольчанин вырастил плантацию конопли.