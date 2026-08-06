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Потерявшая четырёх детёнышей дельфиниха почти неделю не отпускала умершего малыша

Самка дельфина по кличке Фрэггл почти неделю не расставалась с телом погибшего детёныша, удерживая его на поверхности воды в Индийском океане. Необычное поведение сняли исследователи, наблюдавшие за стаей морских животных.

Источник: Life.ru

Исследователи сняли редкий случай поведения дельфинов после утраты. Видео © SWNS / Rodney Peterson.

Как рассказал директор исследовательской организации Geographe Marine Research Родни Питерсон, детёныш, предположительно, погиб вскоре после рождения из-за проблем с дыханием, усугублённых низкой температурой воды. После этого мать ещё шесть дней носила его тело, отказываясь расставаться с ним.

По словам учёного, дельфины отличаются высокой эмоциональной привязанностью к своему потомству. В период скорби они могут даже отказываться от еды. Всё время рядом с Фрэггл находилась её стая из 14 дельфинов, что исследователи назвали редким проявлением коллективного поведения.

Питерсон отметил, что Фрэггл уже потеряла четырёх детёнышей. Учёные продолжают наблюдать за животным и надеются, что пережитый стресс не скажется на её дальнейшем состоянии.

Ранее Life.ru писал о трагедии в Анапе, где отдыхающие погубили выбросившуюся на берег афалину. Туристы окружили обессилевшего дельфина, начали трогать его, фотографироваться и пытались самостоятельно вернуть животное в воду, несмотря на предупреждения очевидцев. Специалисты центра «Дельфа» объяснили, что в таких случаях млекопитающее нельзя трогать — нужно сразу вызвать спасателей, поскольку контакт с людьми может ухудшить его состояние.

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