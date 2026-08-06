Потерявшая четырёх детёнышей дельфиниха почти неделю не отпускала умершего малыша

Ранее Life.ru писал о трагедии в Анапе, где отдыхающие погубили выбросившуюся на берег афалину. Туристы окружили обессилевшего дельфина, начали трогать его, фотографироваться и пытались самостоятельно вернуть животное в воду, несмотря на предупреждения очевидцев. Специалисты центра «Дельфа» объяснили, что в таких случаях млекопитающее нельзя трогать — нужно сразу вызвать спасателей, поскольку контакт с людьми может ухудшить его состояние.