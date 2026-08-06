В Башкирии потушили пожар в поле

За прошедшие сутки потушено два загорания сухой растительности — в Уфимском районе и в Сибае.
Всего с начала года возникло 16 очагов лесных пожаров на общей площади более 87 га и 213 загораний сухой растительности на общей площади более 649 га.
Несколько сухих дней — и вновь чрезвычайные службы фиксируют природные пожары.
За прошедшие сутки потушено два загорания сухой растительности — в Уфимском районе и в Сибае.
Всего с начала года возникло 16 очагов лесных пожаров на общей площади более 87 га и 213 загораний сухой растительности на общей площади более 649 га.