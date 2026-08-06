Тайна последнего сообщения: кто выдает себя за пропавших Усольцевых

Пропажа семьи Усольцевых остается главной загадкой последних лет. Сергей, Ирина и их дочь Арина бесследно исчезли в тайге Красноярского края 28 сентября 2025 года.
Спустя десять месяцев друг Усольцева Валентин Дегтерев получил таинственное послание от Ирины. Что было в аудиозаписи и как киберэксперт Алексей Раевский оценил голосовое сообщение — в эксклюзивном материале aif.ru.
Таинственное сообщение.
Спустя почти 10 месяцев после исчезновения семьи на электронную почту друга Сергея Усольцева пришло анонимное письмо с голосовым сообщением. На записи звучит голос, похожий на голос Ирины Усольцевой.
«Дорогие мои, не надо грустить о нас, мы уже не вернемся. Нам мешали жить проблемы, не давали быть счастливыми вместе, теперь их больше нет. Начался новый этап, который нужно прожить заново. Прощайте, мои любимые, простите нас за все», — говорит голос на записи, переданной с анонимного адреса.
Дегтерев рассказал, что сообщение пришло на ту самую почту, по которой он ранее переписывался с Сергеем Усольцевым. Он проверил запись через специальное приложение — по его словам, программа показала, что она может быть настоящей.
«Я проверил, показывает, что это реальная запись. Получается, что запись не поддельная. Усольцевы живы и просто скрываются от людей. Это очевидно для меня», — сказал он.
Интересная деталь: запись была сделана 20 июня, но переслали её только после 20 июля. Кто и зачем выждал месяц — пока неизвестно.
Дипфейк или реальность? Что говорят эксперты.
Подлинность голосового сообщения от пропавшей в тайге Ирины Усольцевой установить можно, но это сложный процесс, сообщил в эксклюзивной беседе с aif.ru эксперт по кибербезопасности Алексей Раевский.
«Сейчас очень развиты технологии создания дипфейков до такой степени, что подделка голоса вообще не является проблемой. Достаточно иметь запись жертвы длительностью в несколько секунд. Конкретно в этом случае определить, имеем мы дело с подделкой или нет, можно. Но эта задача требует специальных исследований», — пояснил эксперт.
По словам Раевского, нейросети постоянно эволюционируют, и для человеческого уха легко создать дипфейк, который будет не отличить от оригинала. Точное исследование может провести только эксперт или учёный.
Некоторые специалисты уже высказали своё мнение. Запись сочли дипфейком, созданным с помощью нейросетей. Отмечается, что подделка слышна ухом: голос звучит без эмоций, с одинаковыми паузами между предложениями.
Что известно об исчезновении семьи.
Напомним, Сергей, Ирина и Арина Усольцевы пропали 28 сентября 2025 года в тайге недалеко от посёлка Кутурчин Красноярского края. В тот день они пошли в небольшой семейный поход к горе Буратинка и больше не вернулись.
В оставленном автомобиле следователи нашли паспорта семьи и около 300 тысяч рублей наличными, однако туристического снаряжения — палаток, запаса еды, тёплых вещей — не оказалось. Тысячи волонтеров участвовали в поисках семьи, однако их следы так и не были найдены.
В Следственном комитете по Красноярскому краю и Хакасии рассматривают две версии: приоритетная — несчастный случай, также изучается криминальная. Все остальные версии в ходе следствия не нашли подтверждения.
Тайна остаётся нераскрытой.
История семьи Усольцевых остаётся одной из самых загадочных в Красноярском крае. Загадочное голосовое сообщение, которое могло быть как реальным свидетельством жизни семьи, так и искусной подделкой, только добавляет новых вопросов.
Следствие продолжает работу, поиски периодически возобновляются. Пока остаётся только ждать официальных выводов экспертов о подлинности аудиозаписи и продолжать надеяться на разгадку этой тайны.