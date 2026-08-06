Тайна последнего сообщения: кто выдает себя за пропавших Усольцевых

«Дорогие мои, не надо грустить о нас, мы уже не вернемся. Нам мешали жить проблемы, не давали быть счастливыми вместе, теперь их больше нет. Начался новый этап, который нужно прожить заново. Прощайте, мои любимые, простите нас за все», — говорит голос на записи, переданной с анонимного адреса.