В Омской области расследуют жестокий буллинг 13‑летней школьницы

В Омской области разгорается громкий скандал вокруг травли 13‑летней школьницы.
По данным, распространившимся в социальных сетях, девочка-подросток из Омской области на протяжении длительного времени подвергалась систематическим издевательствам со стороны сверстников. Травля включала не только оскорбления и унижения, но и физическое насилие. При этом подростки фиксировали происходящее на видео — эти кадры позже попали в интернет и вызвали широкий общественный резонанс.
Родители пострадавшей девочки неоднократно обращались в органы полиции с жалобами на происходящее, однако, по имеющейся информации, своевременных и достаточных мер реагирования принято не было. В результате ситуация вышла за пределы семьи и школы — о ней заговорили в публичном пространстве.
Следственные органы СК России по Омской области организовали проверку по ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности). В ходе проверки предстоит установить все обстоятельства, дать оценку действиям подростков, а также проанализировать, насколько полно и своевременно реагировали на обращения родителей ответственные ведомства.
Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил и. о. руководителя следственного управления СК России по Омской области М. А. Зайцеву возбудить уголовное дело и представить подробный доклад об установленных обстоятельствах.
Ранее мы рассказывали о том, что 11-летний мальчик получил травму позвоночника в летнем лагере.