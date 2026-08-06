В Омской области расследуют жестокий буллинг 13‑летней школьницы

По данным, распространившимся в социальных сетях, девочка-подросток из Омской области на протяжении длительного времени подвергалась систематическим издевательствам со стороны сверстников. Травля включала не только оскорбления и унижения, но и физическое насилие. При этом подростки фиксировали происходящее на видео — эти кадры позже попали в интернет и вызвали широкий общественный резонанс.