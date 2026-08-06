Число сбитых вблизи Москвы БПЛА увеличилось до шести

Силы ПВО сбили еще три беспилотника, летевших на Москву, сообщил мэр Сергей Собянин. Всего с начала ночи вблизи столицы уничтожено шесть БПЛА.
В течение ночи в районе московских аэропортов Домодедово и Внуково действовали ограничения на использование воздушного пространства. Примерно в 6:00 мск ограничения были отменены.
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