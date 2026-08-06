В Туве на озере Чагытай утонул нетрезвый купальщик

Напомним, этот водоем расположен в центральной части республики, примерно в ста километрах к югу от Кызыла. Озеро находится на высоте около тысячи метров над уровнем моря и считается самым глубоким пресноводным в Тувинской котловине. Местные жители любят его за чистую воду и живописные берега. Летом там много отдыхающих.