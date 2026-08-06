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Выживших после крушения самолета в Приангарье летчиков эвакуировали

ИРКУТСК, 6 августа. /ТАСС/. Пилоты самолета Cessna 182, пропавшего 3 августа во время авиапатрулирования леса в Бодайбинском районе Иркутской области и обнаруженного накануне, эвакуированы в Бодайбо. Об этом в своем канале в «Максе» написал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Источник: Reuters

«В 11:10 (06:10 мск) в аэропорту Бодайбо приземлился вертолет авиационно поисково-спасательного центра, на борту которого — спасенный экипаж пропавшего с радаров 3 августа лесопожарного самолета Cessna 182», — написал Кобзев.