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В Ростове задержанный объяснил, как загорелись заправка и автостоянка

В Донской столице из-за перекупщика топлива загорелась АЗС и больше двадцати автомобилей.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове задержанный полицейскими мужчина объяснил, как устроил пожары на АЗС и во дворе жилого дома. Подробности сообщили в пресс-службе донского главка МВД.

В ночь на 5 августа житель Запорожья приехал на ростовскую АЗС, чтобы заправить емкости топливом и перепродать в Мелитополе. Однако тара загорелась прямо в его микроавтобусе. Водитель пытался потушить пламя, но не справился — выбросил из машины куб и уехал. После этого завернул во двор многоэтажки в надежде справиться с пожаром в машине. Однако это ему тоже не удалось — в итоге он просто убежал.

— Я хотел купить бензин с целью перепродажи в Запорожской области, — признается на кадрах, сделанных полицейскими задержанный житель Мелитополя.— Приехал заправляться, и тут машина вспыхнула. Выкинул куб первый, второй — загорелся. Я просто заехал во двор. Хотел остановиться потушить, но пламя уже было большое.

От полыхающего микроавтобуса по цепочке загорелись припаркованные во дворе машины, огонь перекинулся на здание, в котором находился пункт выдачи товаров, а в жилом доме от высокой температуры потрескались окна.

— По факту масштабного возгорания в Ворошиловском районе города Ростова-на-Дону возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 167 Уголовного кодекса РФ «Умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное из хулиганских побуждений, путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом», — говорится в сообщении.

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