Жуткая версия: в Таиланде рассказали, кто мог убить брата и сестру из РФ

«Везде происходят вещи страшнее и чаще. Тем более этот случай произошел в глуши рано утром. Кто из нормальных будет так кататься в глуши в такое время. Официальной версии нет. Но, думаю, дети просто оказались не в том месте и не в то время», — сообщил Артем.