Жуткая версия: в Таиланде рассказали, кто мог убить брата и сестру из РФ

Прощание с убитыми в Паттайе 17-летним Романом и его 22-летней сестрой Дианой пройдет в четверг, 6 августа.
Живущие там россияне в эксклюзивной беседе с aif.ru назвали свою версию произошедшего, а также рассказали об обстановке в Таиланде после убийства.
Хронология убийства.
22-летняя Диана и 17-летний Роман Назимовы — брат и сестра, семья которых переехала в Паттайю из Тюмени несколько лет назад.
26 июля около четырёх часов утра они выехали из жилого комплекса Bristol Park Pattaya на мотоцикле Honda ADV 150. Перед этим Диана заметила на своём телефоне неизвестный Bluetooth-трекер и говорила матери, что за ними кто-то следит.
Незадолго до исчезновения она отправила матери сообщение со словом «Срочно!» («Urgent!»), после чего связь прервалась. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как по дороге они остановились и заговорили с двумя мужчинами на мотоцикле.
Поиски начались сразу: подключались полиция, волонтёры, русскоязычные жители Паттайи. 31 июля подозреваемых задержали. На допросе они признались в убийстве и показали место захоронения.
Кто убийцы и что они сделали.
Подозреваемыми стали двое мужчин с криминальным прошлым: Тхан Кыттхонг (прозвище Понг, 43 года) — ранее отбывал срок за покушение на убийство, освободился 5 июня 2026 года и Тхонгчай Синин (прозвище Тхонг, 39 лет) — тоже имел судимости.
По их показаниям, они выдали себя за полицейских, использовав форму устаревшего образца, чтобы втереться в доверие. Преступники преследовали брата и сестру, остановили их и под угрозой оружия завели в безлюдный лесной массив.
Как развивались события на месте: Понг надел на Романа наручники, а когда тот попытался сопротивляться — застрелил (на теле нашли два огнестрельных ранения: в голову и живот).
Диану, по словам подозреваемых, избили до смерти — она тоже сопротивлялась. После расправы Понг приказал Тхонгу выкопать яму глубиной около метра, куда они поместили тела. Руки у погибших были связаны.
Далее преступники поступили так: сначала перегнали мотоцикл жертв в дом Тхонга и полностью разобрали его, чтобы продать детали. Но покупатель отказался, сославшись на подозрительное происхождение запчастей.
Тогда 28 июля злоумышленники вывезли разобранные детали на старое кладбище Тхунг-Луанг и закопали в разных местах. Именно бдительность местных жителей, которые сообщили в полицию о подозрительных ночных раскопках, помогла найти эти улики — это сильно ускорило раскрытие дела.
Страшная находка: ещё одна могила.
Когда полицейские приехали на место захоронения Дианы и Романа, они обнаружили рядом ещё одну могилу. В ней находились тела трёх человек — тайской семьи (муж, жена и их 18-летняя дочь). Эта семья пропала ещё в начале июля.
По данным следствия, эти трое тоже стали жертвами Понга и Тхонга — и тоже, по их версии, с целью ограбления. Рядом с этим захоронением нашли ещё несколько подготовленных ям — вероятно, преступники использовали эту территорию как «кладбище» не в первый раз.
В итоге подозреваемых обвинили сразу по двум уголовным делам: в убийстве россиян и в убийстве тайской семьи. Впереди судебный процесс.
Реакция властей и местных жителей.
Трагедия вызвала сильный общественный резонанс. У полицейского участка в Паттайе собирались журналисты и местные жители, которые участвовали в поисках. Когда подозреваемых выводили из здания, люди требовали для них смертной казни.
При этом мать погибших, Зарина Назимова, позже выступила против высшей меры — она посчитала более справедливым пожизненное заключение.
Премьер-министр Таиланда принёс извинения и пообещал, что виновные понесут максимально возможное наказание. Дело взял под личный контроль глава МВД Таиланда.
Обстановка в городе: россияне не боятся.
Живущие длительное время в Паттайе россияне рассказали aif.ru, что находиться в городе безопасно. А похожие инциденты происходят по всему миру.
«Везде происходят вещи страшнее и чаще. Тем более этот случай произошел в глуши рано утром. Кто из нормальных будет так кататься в глуши в такое время. Официальной версии нет. Но, думаю, дети просто оказались не в том месте и не в то время», — сообщил Артем.
Аналогичное мнение выразил житель Паттайи Борис.
«Все отлично и спокойно, как всегда», — сказал он.
Знак солидарности: таксисты не берут плату с русских.
После трагедии с убийством россиян в Паттайе некоторые таксисты перестали брать деньги с русских туристов, сообщил в эксклюзивной беседе с aif.ru Артем.
«Некоторые тайцы от русских за такси плату не берут. Таким образом извиняются перед народом и проявляют уважение. Все тут понимают, что туризм для них — деньги», — пояснил он.
Трагедия, но не приговор городу.
Убийство брата и сестры из России потрясло Паттайю. Однако местные жители и туристы из РФ не считают город опасным. Случай, по их мнению, — страшное стечение обстоятельств, а не системная проблема.
Преступники задержаны, расследование идёт, а тайское общество выражает солидарность с россиянами. Прощание с убитыми пройдет 6 августа. Память о Диане и Романе останется с теми, кто их знал.