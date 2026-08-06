Летчики, выжившие после крушения самолета в Приангарье, эвакуированы

Экипаж самолета Cessna 182, который исчез 3 августа в ходе авиапатрулирования лесных массивов в Бодайбинском районе Иркутской области и был обнаружен накануне, успешно эвакуирован в Бодайбо.
Об этом сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в своем официальном канале в «Максе».
«В аэропорту Бодайбо приземлился вертолет авиационно поисково-спасательного центра, на борту которого — спасенный экипаж пропавшего с радаров 3 августа лесопожарного самолета Cessna 182», — сообщил глава региона.
Ранее сообщалось, что в Якутске пассажирский самолет, в котором находились 36 человек, был вынужден вернуться в аэропорт вылета из-за технической неисправности.