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Летчики, выжившие после крушения самолета в Приангарье, эвакуированы

Кобзев сообщил об эвакуации пилотов, выживших после крушения самолета в Приангарье.

Источник: Аргументы и факты

Экипаж самолета Cessna 182, который исчез 3 августа в ходе авиапатрулирования лесных массивов в Бодайбинском районе Иркутской области и был обнаружен накануне, успешно эвакуирован в Бодайбо.

Об этом сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в своем официальном канале в «Максе».

«В аэропорту Бодайбо приземлился вертолет авиационно поисково-спасательного центра, на борту которого — спасенный экипаж пропавшего с радаров 3 августа лесопожарного самолета Cessna 182», — сообщил глава региона.

Ранее сообщалось, что в Якутске пассажирский самолет, в котором находились 36 человек, был вынужден вернуться в аэропорт вылета из-за технической неисправности.