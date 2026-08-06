С начала года омичи отдали мошенникам более 600 миллионов рублей

— Сейчас лето, пора отпусков. Люди едут на дачи, арендуют дома, бассейны. Ищут недорогие путевки, билеты. И мошенники этим активно пользуются, — поясняет замначальника управления по борьбе с киберпреступлениями регионального УМВД Анатолий Гиль. — Планируя отдых, граждане заинтересованы сэкономить. И в поиске подходящих объявлений попадают на фишинговые сайты с ценами ниже рыночных. Если прежде дело заканчивалось предоплатой, получив которую преступники обрывали связь, то теперь они идут дальше, вынуждая незадачливого клиента назвать код активации, поступивший в СМС-сообщении. Это становится отправной точкой для дальнейшего совершения противоправных действий.