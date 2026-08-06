С начала года омичи отдали мошенникам более 600 миллионов рублей

Общий ущерб сократился на 200 миллионов рублей — до 618 миллионов. Однако кибермошенники придумывают новые способы обманывать доверчивых граждан.
— Сейчас лето, пора отпусков. Люди едут на дачи, арендуют дома, бассейны. Ищут недорогие путевки, билеты. И мошенники этим активно пользуются, — поясняет замначальника управления по борьбе с киберпреступлениями регионального УМВД Анатолий Гиль. — Планируя отдых, граждане заинтересованы сэкономить. И в поиске подходящих объявлений попадают на фишинговые сайты с ценами ниже рыночных. Если прежде дело заканчивалось предоплатой, получив которую преступники обрывали связь, то теперь они идут дальше, вынуждая незадачливого клиента назвать код активации, поступивший в СМС-сообщении. Это становится отправной точкой для дальнейшего совершения противоправных действий.
Для жертвы мошенники устраивают настоящий спектакль с липовыми полицейскими, прокурорами, представителями госструктур, навязывая человеку мысли о несуществующих проблемах, для решения которых тот перечисляет свои накопления на «безопасные» счета.
В последнее время на этот крючок стали попадаться дачники, которые в интернете ищут способы вырубить деревья, заменить трубу, вывезти мусор. Доверившись «помощникам», передают данные, открывающие доступ к сбережениям, и остаются ни с чем.
Страдают от аферистов абитуриенты и школьники. Одним звонят «представители приемной комиссии», другим — «завучи» с требованием подтвердить данные документов и присылая инструкцию. А затем начинают пугать подростков, следом предлагают «схему спасения», которая в конечном счете лишает семью всех сбережений.
Жертвами афер оказываются люди самого разного возраста и профессий.
Вахтовик под предлогом аннулирования кредитов отдал «сотрудникам ФСБ» четыре миллиона рублей. Врач-психиатр перечислила более десяти миллионов «представителям “Госуслуг”. За триста тысяч рублей заменили домофон кассиру омского банка. Более трех миллионов рублей перевела на “безопасный счет” пенсионерка. Два миллиона рублей “вложил” в криптовалюту еще один незадачливый омич. Это только одна декада июля. И этот список можно продолжать.
Мошенники уже оперируют рассылками, отправляя письма от имени госструктур и общественных организаций. Недавно на сайте Омской ТПП опубликовали предупреждение: «От имени торгово-промышленной палаты с фейковой электронной почты идет рассылка с просьбой оплатить различные виды взносов. Просим проявить бдительность».
Тем временем.
Новую схему обмана обнаружили специалисты «Лаборатории Касперского». Поддельные ресурсы обещают киноманам за небольшие деньги увидеть новые фильмы еще до выхода в прокат. Например, на одной из платформ предлагается оформить подписку всего за двенадцать рублей. И после ввода данных банковской карты действительно списывается обозначенная сумма. А следом исчезают все оставшиеся на счету средства.