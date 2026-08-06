Экипаж пропавшего в Иркутской области самолета Cessna 182 эвакуировали

Пилотов самолета Cessna 182, пропавшего 3 августа во время авиапатрулирования лесов в Бодайбинском районе Иркутской области, эвакуировали. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Кобзев.
Губернатор уточнил, что после аварийной посадки экипаж самостоятельно добрался до сопки, поднялся на нее, собрал радиостанцию и сумел передать сигнал экипажу пролетавшего самолета. Благодаря этому их удалось обнаружить.
«В 11:10 в аэропорту Бодайбо приземлился вертолет авиационно поисково-спасательного центра, на борту которого — спасенный экипаж пропавшего с радаров 3 августа лесопожарного самолета Cessna 182», — написал он в мессенджере Max.
Кобзев добавил, что у обоих летчиков диагностированы лишь небольшие ссадины и ушибы. Они доставлены на медицинский осмотр. Самолет при происшествии получил незначительные повреждения.
Ранее KP.RU сообщал, что спасатели эвакуировали с Эльбруса 22-летнего альпиниста из Новосибирска. Он получил травму ноги во время восхождения на высоте 5,1 тысячи метров. Пострадавший самостоятельно обратился за помощью.