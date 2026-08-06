Выжившие после крушения самолета Cessna 182 в Приангарье летчики эвакуированы

Борт, выполнявший мониторинг лесопожарной обстановки в Бодайбинском районе Иркутской области, не вышел на связь 3 августа. В тот же день пилоты совершили аварийную посадку из-за плохой погоды на одной из сопок в 90 километрах от города. Они не могли связаться с диспетчером из-за проблем со связью.