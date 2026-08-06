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Выжившие после крушения самолета Cessna 182 в Приангарье летчики эвакуированы

Пилотов самолета Cessna 182, который пропал 3 августа во время авиапатрулирования леса в Бодайбинском районе Иркутской области и был обнаружен накануне, эвакуировали в Бодайбо. Об этом в четверг, 6 августа, сообщил губернатор региона Игорь Кобзев.

Пилотов самолета Cessna 182, который пропал 3 августа во время авиапатрулирования леса в Бодайбинском районе Иркутской области и был обнаружен накануне, эвакуировали в Бодайбо. Об этом в четверг, 6 августа, сообщил губернатор региона Игорь Кобзев.

— В 11:10 (6:10 по московскому времени) в аэропорту Бодайбо приземлился вертолет авиационно поисково-спасательного центра, на борту которого спасенный экипаж пропавшего с радаров 3 августа лесопожарного самолета Cessna 182, — написал он в канале в мессенджере МАКС.

По его словам, у пилотов небольшие ссадины и ушибы, их увезли на медицинский осмотр. Они рассказали, что самолет при происшествии почти не пострадал. Что стало причиной происшествия, предстоит разобраться, добавил Кобзев.

Борт, выполнявший мониторинг лесопожарной обстановки в Бодайбинском районе Иркутской области, не вышел на связь 3 августа. В тот же день пилоты совершили аварийную посадку из-за плохой погоды на одной из сопок в 90 километрах от города. Они не могли связаться с диспетчером из-за проблем со связью.