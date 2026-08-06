Стало известно о состоянии пилотов пропавшего в тайге Приангарья самолета

Воздушное судно обнаружили накануне. Как рассказали сами пилоты, самолет при происшествии почти не пострадал. Причины произошедшего еще предстоит выяснить. Медицинский осмотр выявил у пилотов небольшие ссадины и ушибы. Их доставили на обследование.