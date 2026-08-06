Ричмонд
+25°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стало известно о состоянии пилотов пропавшего в тайге Приангарья самолета

Экипаж самолета Cessna 182, пропавшего 3 августа в Иркутской области, эвакуирован в Бодайбо.

Экипаж самолета Cessna 182, пропавшего 3 августа в Иркутской области, эвакуирован в Бодайбо. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Кобзев в своем канале в «Максе».

Вертолет авиационно-поисково-спасательного центра приземлился в аэропорту Бодайбо в 11:10 по местному времени (06:10 мск). На его борту находились спасенные пилоты, которые выполняли авиапатрулирование леса в Бодайбинском районе.

Воздушное судно обнаружили накануне. Как рассказали сами пилоты, самолет при происшествии почти не пострадал. Причины произошедшего еще предстоит выяснить. Медицинский осмотр выявил у пилотов небольшие ссадины и ушибы. Их доставили на обследование.