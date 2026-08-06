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В Екатеринбурге крупный пожар охватил нежилое помещение

В Екатеринбурге загорелось неэксплуатируемое строение на Газорезчиков.

Источник: Комсомольская правда

В Екатеринбурге вечером 5 августа произошел крупный пожар в нежилом помещении на улице Газорезчиков. Огонь охватил порядка 300 квадратных метров. Сообщение о возгорании поступило на пульт спасателей в 17:55.

— Поступило сообщение о пожаре по адресу: Свердловская область, Екатеринбург, улица Газорезчиков. На площади 300 квадратных метров повреждены кровля, внутренняя и внешняя отделка, перекрытие, перегородки неэксплуатируемого строения, — пояснили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

На место происшествия незамедлительно выехали 11 огнеборцев и 5 единиц спецтехники. В 18:33 им удалось локализовать огонь, а в 19:38 — потушить пожар. Затем специалисты приступили к проливке и разбору сгоревших конструкций. Все работы завершились уже на следующий день — в 4:38.

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