В Шелеховском районе в лобовом ДТП пострадали 8 человек, в том числе трое детей

IrkutskMedia, 6 августа. ДТП с восемью пострадавшими произошло на трассе «Шелехов — Олха — Большой Луг». По предварительным данным, 86-летний водитель автомобиля Chevrolet Lacetti допустил выезд на полосу встречного движения, где столкнулся с универсалом Honda Fit Shuttle, в котором находились шесть пассажиров.
Как сообщают Госавтоинспекция региона и прокуратура региона, в результате удара водитель и пассажир Chevrolet были госпитализированы в районную больницу. Медицинская помощь также понадобилась водителю и пятерым пассажирам Honda, среди которых трое несовершеннолетних.
В ходе разбирательства автоинспекторы установили, что малолетние дети перевозились в салоне автомобиля без специальных удерживающих устройств. Так, 3-летний ребёнок и 10-месячный младенец находились на руках у своих матерей. В настоящее время все дети остаются под наблюдением врачей.
Госавтоинспекция обращает внимание водителей на строгое соблюдение Правил дорожного движения.
Напомним, что 3 августа в Братске произошла дорожная авария с участием грузового автомобиля и пассажирского автобуса, в результате которого пострадали несколько человек. Всем оказана необходимая медицинская помощь.