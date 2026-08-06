В Шелеховском районе в лобовом ДТП пострадали 8 человек, в том числе трое детей

В ходе разбирательства автоинспекторы установили, что малолетние дети перевозились в салоне автомобиля без специальных удерживающих устройств. Так, 3-летний ребёнок и 10-месячный младенец находились на руках у своих матерей. В настоящее время все дети остаются под наблюдением врачей.