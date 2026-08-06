Задержан мужчина, предлагавший подросткам деньги за уединение в ЖК «Светлый»

Ранее жильцы комплекса пожаловались в соцсетях на мужчину, который предлагал подросткам деньги за уединение. Одна из девушек записала разговор на диктофон — на записи слышно, как он предлагает тысячу, затем две тысячи рублей, а она просит его отстать.