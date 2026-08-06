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Задержан мужчина, предлагавший подросткам деньги за уединение в ЖК «Светлый»

69-летнего местного жителя доставили в полицию.

Источник: Комсомольская правда

Полицейские Татарстана задержали мужчину, который приставал к несовершеннолетним девушкам в жилом комплексе «Светлый» под Казанью. Им оказался 69-летний местный житель, его доставили в отдел полиции.

Ранее жильцы комплекса пожаловались в соцсетях на мужчину, который предлагал подросткам деньги за уединение. Одна из девушек записала разговор на диктофон — на записи слышно, как он предлагает тысячу, затем две тысячи рублей, а она просит его отстать.

В МВД по Республике Татарстан сообщили, что по данному факту проводится проверка. Решается вопрос о привлечении задержанного к ответственности.

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