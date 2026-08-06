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В Башкирии пенсионерка управляла мотоциклом нетрезвой

В Башкирии пенсионерка управляла мотоциклом нетрезвой.

Источник: Башинформ

60-летнюю жительницу города Салавата ДПС поймала за рулём мотоцикла подшофе. Она вела «ИЖ Юпитер-5» по Кузьминовке Фёдоровского района, будучи без шлема, чем привлекла внимание автоинспекторов.

«Результат медосвидетельствования показал 0,222 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе, что является нарушением установленной законом нормы», — сообщили в ГАИ.

Вдобавок выяснилось, что мотоцикл не был зарегистрирован. Водительские права у женщины имелись, теперь она их лишится. «ИЖ» отправили на спецстоянку.

Аналогичным образом вчера житель Ишимбая лишился прав за пьяную езду.