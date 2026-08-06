Отец устроил самосуд над насильником 11-летней дочери

По версии следствия, отец девочки устроил самосуд. Узнав о произошедшем, он использовал аккаунт дочери в TikTok, чтобы выманить Гонсалеса к себе домой. Во время встречи Чендлер выстрелил в гостя, пояснив позднее, что ему показалось — тот тянется за оружием. До этого он планировал только избить подозреваемого и передать его полиции.