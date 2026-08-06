Отец устроил самосуд над насильником 11-летней дочери

В американском штате Огайо полицейские задержали 31-летнего Малика Чендлера. Мужчину подозревают в стрельбе по 20-летнему Диего Монтойе Гонсалесу, которого обвиняют в изнасиловании 11-летней дочери Чендлера, сообщает ABC 6.
По версии следствия, отец девочки устроил самосуд. Узнав о произошедшем, он использовал аккаунт дочери в TikTok, чтобы выманить Гонсалеса к себе домой. Во время встречи Чендлер выстрелил в гостя, пояснив позднее, что ему показалось — тот тянется за оружием. До этого он планировал только избить подозреваемого и передать его полиции.
Гонсалеса госпитализировали с двумя огнестрельными ранениями. Самому Чендлеру грозит уголовное преследование — в прошлом у него уже были проблемы с законом. В 2021 году его обвиняли в нападении на сожительницу, а в 2017-м осудили за попытку взлома.
История началась 15 июля, когда мать девочки обнаружила в телефоне дочери кадры надругательства и сразу обратилась в полицию. В ходе расследования Гонсалесу предъявили обвинения в насилии над несовершеннолетней. От признания вины он отказался.
Резонансное убийство женщины на детской площадке в подмосковном Подольске привело к двум уголовным делам. Там 57-летний мужчина случайно застрелил участницу вечеринки, когда вышел с винтовкой требовать тишины. Друзья погибшей избили стрелка, в результате все четверо участников экзекуции получили по два года колонии и должны выплатить пострадавшему по 200 тысяч рублей.