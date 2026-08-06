В Ростовской области уничтожили более 20 беспилотников ВСУ

Ранее Life.ru писал, что силы ПВО уничтожили ещё три беспилотника, направлявшихся к Москве. Мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что к местам падения обломков направили экстренные службы. Таким образом с начала суток военные сбили в столичном регионе шесть БПЛА.