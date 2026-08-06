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В Ростовской области уничтожили более 20 беспилотников ВСУ

Более двух десятков беспилотников ночью 6 августа уничтожили в небе над Ростовской областью во время атаки ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

Источник: Life.ru

По его словам, воздушные цели были сбиты в шести районах области — Чертковском, Миллеровском, Шолоховском, Верхнедонском, Каменском и Тарасовском.

«Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область уничтожено более двух десятков БПЛА в 6 районах области», — сообщил глава региона.

Слюсарь уточнил, что информации о пострадавших среди жителей и разрушениях на земле пока не поступало. Данные о последствиях продолжают проверять.

Ранее Life.ru писал, что силы ПВО уничтожили ещё три беспилотника, направлявшихся к Москве. Мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что к местам падения обломков направили экстренные службы. Таким образом с начала суток военные сбили в столичном регионе шесть БПЛА.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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