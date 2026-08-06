Вертолет для эвакуации пропавших в Приангарье пилотов не вылетел из-за тумана

Cessna 182 пропал во время патрулирования пожарной обстановки в лесах. На борту находились два человека. Самолет вылетел из поселка Мама, но позднее не вышел на связь и не вернулся в аэропорт. 5 августа пилоты вышли на связь. По их данным, они забрались на сопку и передали координаты по самостоятельно собранной радиостанции.