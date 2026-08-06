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Вертолет для эвакуации пропавших в Приангарье пилотов не вылетел из-за тумана

Вылет вертолета для эвакуации пилотов самолета Cessna 182 в Иркутской области отложили из-за тумана. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы. Накануне пилоты, пропавшие 3 августа, вышли на связь.

Вылет вертолета для эвакуации пилотов самолета Cessna 182 в Иркутской области отложили из-за тумана. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы. Накануне пилоты, пропавшие 3 августа, вышли на связь.

«В месте, где находятся пилоты, туман. Вертолет не вылетел», — сообщили оперативные службы.

Cessna 182 пропал во время патрулирования пожарной обстановки в лесах. На борту находились два человека. Самолет вылетел из поселка Мама, но позднее не вышел на связь и не вернулся в аэропорт. 5 августа пилоты вышли на связь. По их данным, они забрались на сопку и передали координаты по самостоятельно собранной радиостанции.